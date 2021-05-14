Звільненому голові Конституційного суду Тупицькому призупинили виплату зарплати

Звільненому голові Конституційного суду Олександру Тупицькому призупинили виплату зарплати. Гроші не виплачують й Олександру Касмініну, якого президент Володимир Зеленський теж звільнив з посади судді КСУ.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь суду.
Виплата заробітних плат припинена до вирішення справ за позовами, що стосуються оскарження указу президента про звільнення суддів. Відповідне розпорядження від 30 квітня видав «виконувач обовʼязків» голови КСУ Сергій Головатий, хоча судді Конституційного суду йому цієї ролі не доручали.
У березні цього року Тупицький задекларував майже 4 мільйони гривень зарплати та будинок із земельними ділянками у Криму.
- 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Представники фракцій «Євросолідарність» і «Батьківщина» оскаржили в КСУ указ Зеленського. У «ЄС» вважають, що Зеленський «грубо порушив норми закону».
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та дачі завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру, але тепер суддя не приходить до суду. 15 квітня адвокати Тупицького повідомили, що їхній підзахисний госпіталізований до Інституту Амосова. Тупицький досі не може зʼявитися в зал засідань. Його чекають 19 травня.
- 13 травня в будинку Тупицького провели обшуки.