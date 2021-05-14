Уволенному главе Конституционного суда Тупицкому приостановили выплату зарплаты

Уволенному главе Конституционного суда Александру Тупицкому приостановили выплату зарплаты. Деньги не выплачивают и Александру Касминину, которого президент Владимир Зеленский тоже уволил с должности судьи КСУ.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ суда.
Выплата заработных плат приостановлена до решения дел по искам, которые касаются обжалования указа президента об увольнении судей. Соответствующее распоряжение от 30 апреля издал «исполняющий обязанности» главы КСУ Сергей Головатый, хотя судьи Конституционного суда ему этой роли не поручали.
В марте этого года Тупицкий задекларировал почти 4 миллиона гривен зарплаты и дом с земельными участками в Крыму.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Представители фракций «Евросолидарность» и «Батьківщина» обжаловали в КСУ указ Зеленского. В «ЕС» считают, что Зеленский «грубо нарушил нормы закона».
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. В итоге 19 января ГБР сообщило ему о подозрении, но теперь судья не приходит в суд. 15 апреля адвокаты Тупицкого сообщили, что их подзащитный госпитализирован в Институт Амосова. Тупицкий до сих пор не может явиться в зал заседаний. Его ждут 19 мая.
- 13 мая в доме Тупицкого провели обыски.