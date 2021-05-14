Уволенному главе Конституционного суда Тупицкому приостановили выплату зарплаты

Уволенному главе Конституционного суда Александру Тупицкому приостановили выплату зарплаты. Деньги не выплачивают и Александру Касминину, которого президент Владимир Зеленский тоже уволил с должности судьи КСУ.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ суда.

Выплата заработных плат приостановлена до решения дел по искам, которые касаются обжалования указа президента об увольнении судей. Соответствующее распоряжение от 30 апреля издал «исполняющий обязанности» главы КСУ Сергей Головатый, хотя судьи Конституционного суда ему этой роли не поручали.

В марте этого года Тупицкий задекларировал почти 4 миллиона гривен зарплаты и дом с земельными участками в Крыму.