Сан-Марино пропонуватиме російський «Супутник» туристам, а Словаччина — своїм громадянам

Крихітна країна в центрі Італії Сан-Марино, яка не має виходу до моря, оголосила про запуск програми вакцинаційного туризму — з 17 травня буде пропонувати відвідувачам зробити щеплення російським препаратом «Супутник V». Словаччина ж вакцинуватиме ним своїх громадян.

Про це повідомляє Reuters.

Анклав Сан-Марино площею 61 квадратний кілометр з населенням 34 тисячі людей вперше отримав партію вакцини «Супутник V» у лютому і вже імунізував 25 тисяч осіб — більшість щеплень зробили саме російським препаратом.

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Оскільки наразі в лікарнях немає пацієнтів з коронавірусом, у Сан-Марино вирішили, що можна почати кампанію з вакцинації туристів.

«Кампанія вакцинаційного туризму розпочнеться 17 травня і стосуватиметься іноземних громадян, які не є громадянами Італії», — сказав міністр туризму країни Федеріко Педіні Аматі.

Туристи, які бажають приїхати на вакцинацію, повинні будуть зарезервувати готельні номери щонайменше за тиждень до прибуття та мати плани на другу поїздку через 21 — 28 днів — щоб отримати другу. Дві дози обійдуться туристам у €15. Уряд країни сподівається, що незабаром зможе видавати сертифікати про вакцинацію жителям і туристам.

У Росії вже відреагували на таку ініціативу та заявили, що можуть поставити Сан-Марино додаткові дози.

Щеплення російською вакциною робитимуть і в Словаччині — поки тільки місцевим жителям. З червня препарат додадуть до національної програми з вакцинації. Вакцина «Супутник V» буде доступна для людей віком від 18 до 60 років. Словаччина замовила два мільйони доз препарату, першу партію з 200 тисяч доз доставили у країну на початку березня.

Нагадаємо, що у квітні влада Словаччини заявила, що отримані зразки «Супутника V» відрізняються від тих, про які писав науковий журнал The Lancet. У відповідь Росія зажадала повернути препарат.

Також через російську вакцину у Словаччині навіть сталася політична криза — міністра охорони здоровʼя звільнили за таємну закупівлю «Супутника V», а пізніше подав у відставку премʼєр Ігор Матович.