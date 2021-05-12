Сан-Марино будет предлагать российский «Спутник» туристам, а Словакия — своим гражданам

Крошечная страна в центре Италии Сан-Марино, не имеющая выхода к морю, объявила о запуске программы прививочного туризма — с 17 мая будет предлагать приезжим сделать прививки российским препаратом «Спутник V». Словакия же будет вакцинировать им своих граждан.

Об этом сообщает Reuters.

Анклав Сан-Марино площадью 61 квадратный километр с населением 34 тысячи человек впервые получил партию вакцины «Спутник V» в феврале и уже иммунизировал 25 тысяч человек — большинство прививок сделали именно российским препаратом.

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Поскольку сейчас в больницах нет пациентов с коронавирусом, в Сан-Марино решили, что можно начать кампанию по вакцинации туристов.

«Кампания прививочного туризма начнется 17 мая и будет касаться иностранных граждан, которые не являются гражданами Италии», — сказал министр туризма страны Федерико Педини Амати.

Туристы, которые хотят приехать на вакцинацию, должны будут зарезервировать гостиничные номера как минимум за неделю до прибытия и планировать вторую поездку через 21 — 28 дней — чтобы получить вторую дозу. Две дозы обойдутся туристам в €15. Правительство страны надеется, что вскоре сможет выдавать сертификаты о вакцинации жителям и туристам.

В России уже отреагировали на такую инициативу и заявили, что могут поставить Сан-Марино дополнительные дозы.

Прививки российской вакциной будут делать и в Словакии — пока только местным жителям. С июня препарат добавят в национальную программу по вакцинации. Вакцина «Спутник V» будет доступна для людей от 18 до 60 лет. Словакия заказала два миллиона доз препарата. Первую партию из 200 тысяч доз доставили в страну в начале марта.

Напомним, что в апреле власти Словакии заявили, что полученные образцы «Спутника V» отличаются от тех, о которых писал научный журнал The Lancet. В ответ Россия потребовала вернуть препарат.

Также из-за российской вакцины в Словакии произошел политический кризис — министра здравоохранения уволили за тайную закупку «Спутника V», а позже подал в отставку премьер Игорь Матович.