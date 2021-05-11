У Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні екссудді Чауса

У Молдові затримали фігуранта справи про викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса.
Про це повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури Молдови.
«Чоловікові 30 років, його затримали під час в’їзду в країну», — розповіли в Генпрокуратурі та уточнили, що затримання відбулося у неділю, 9 травня.
Як зазначається, 10 травня затриманому вже висунули звинувачення в «організації діяльності групи людей, які безпосередньо здійснювали викрадення громадянина України».
Незабаром суд має обрати йому запобіжний захід, прокурори клопотали про утримання під вартою. Затриманому, згідно з законодавством Молдови, загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.
- 3 квітня адвокати екссудді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, Чауса викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- За місяць до цього, 3 березня, Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.
- У кінці квітня ЗМІ дізналися про українців, які можуть бути причетні до викрадення. Згодом молдовські ЗМІ опублікували маршрут викрадачів Чауса.