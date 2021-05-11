У Молдові затримали ще одного підозрюваного у викраденні екссудді Чауса

У Молдові затримали фігуранта справи про викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса.

Про це повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури Молдови.

«Чоловікові 30 років, його затримали під час в’їзду в країну», — розповіли в Генпрокуратурі та уточнили, що затримання відбулося у неділю, 9 травня.