В Молдове задержали еще одного подозреваемого в похищении экс-судьи Чауса

В Молдове задержали фигуранта дела о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса.
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.
«Мужчине 30 лет, был задержан при въезде в страну», — рассказали в Генпрокуратуре и уточнили, что задержание произошло в воскресенье, 9 мая.
Как отмечается, 10 мая задержанному уже предъявили обвинение в «организации деятельности группы людей, которые непосредственно осуществляли похищение гражданина Украины».
Вскоре суд должен избрать ему меру пресечения, прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей. Задержанному, согласно законодательству Молдовы, грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдовско-украинскую границу. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушание дела об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.
- В конце апреля СМИ узнали об украинцах, которые могут быть причастны к похищению. Впоследствии молдавские СМИ опубликовали маршрут похитителей Чауса.