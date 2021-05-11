В Молдове задержали еще одного подозреваемого в похищении экс-судьи Чауса

В Молдове задержали фигуранта дела о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

«Мужчине 30 лет, был задержан при въезде в страну», — рассказали в Генпрокуратуре и уточнили, что задержание произошло в воскресенье, 9 мая.