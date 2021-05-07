Ровер Perseverance вперше записав звуки іншого космічного апарату на Марсі

Марсохід Perseverance став першим космічним апаратом, який записав звуки іншого космічного корабля на іншій планеті.

Про це повідомили в NASA.

Марсохід використав один із двох мікрофонів, щоб послухати, як вертоліт Ingenuity здійснив свій четвертий політ.

«Ми провели тести і симуляції, які показали, що мікрофон ледь вловлює звуки вертольота, оскільки атмосфера Марса сильно гасить поширення звуку. Це справжня удача, зафіксувати звук вертольота на такій відстані. Цей запис стане золотою жилою для нашого розуміння марсіанської атмосфери», — сказав Девід Мімун, професор планетології в Вищому аерокосмічному інституті (ISAE-SUPAERO) в Тулузі і науковий керівник мікрофона SuperCam Mars.

Вчені зробили звук, записаний в моно, більш легким для прослуховування, виділивши звук лопаті вертольота з частотою 84 Гц, зменшивши частоти нижче 80 Гц і вище 90 Гц і збільшивши гучність сигналу. Деякі частоти були обрізані, щоб посилити гудіння вертольота, яке стає найбільш гучним, коли вертоліт проходить через поле зору камери.

Марсохід був припаркований за 80 метрів від місця зльоту і посадки вертольота.