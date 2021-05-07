Ровер Perseverance впервые записал звуки другого космического аппарата на Марсе

Марсоход Perseverance стал первым космическим аппаратом, который записал звуки другого космического корабля на другой планете.
Об этом сообщили в NASA.
Марсоход использовал один из двух микрофонов, чтобы послушать, как вертолет Ingenuity совершил свой четвертый полет.
«Мы провели тесты и симуляции, которые показали, что микрофон едва улавливает звуки вертолета, поскольку атмосфера Марса сильно гасит распространение звука. Это настоящая удача, зафиксировать звук вертолета на таком расстоянии. Эта запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы», — сказал Дэвид Мимун, профессор планетологии в Высшем аэрокосмическом институте (ISAE-SUPAERO) в Тулузе и научный руководитель микрофона SuperCam Mars.
Ученые сделали звук, записанный в моно, более легким для прослушивания, выделив звук лопасти вертолета с частотой 84 Гц, уменьшив частоты ниже 80 Гц и выше 90 Гц и увеличив громкость сигнала. Некоторые частоты были обрезаны, чтобы усилить гудение вертолета, которое становится наиболее громким, когда вертолет проходит через поле зрения камеры.
Марсоход был припаркован в 80 метрах от места взлета и посадки вертолета.
- 18 февраля на Марсе в кратере Джезеро сел велосипед Perseverance. После посадки он сделал несколько фотографий и записал звук. 22 февраля в NASA показали видео посадки Perseverance. Оказалось, что на парашюте ровера было секретное сообщение, которое разгадали пользователи Reddit.
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