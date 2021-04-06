Марсоход Perseverance сфотографировал нечто похожее на радугу в атмосфере Красной планеты. Ученые нашли объяснение этого феномена

Американский марсоход Perseverance сделал фотографию вертолета Ingenuity, который высадил на поверхность планеты для испытаний полетов в атмосфере, отличающейся от земной. На фото увидели странную дугу, которая напоминает радугу — о феномене начали живо спорить, выдвигая различные теории.

Об этом пишет Forbes.

В соцсетях объект в марсианском небе сразу же назвали радугой — одни попытались объяснить его появление кристаллами льда в облаках, другие связывали явление с артефактом съемки.

Бывшая сотрудница NASA Лиза Мэй, которая работала в марсианской программе, связала объект с особенностью кадра, сделанного камерой марсохода HazCam. Мэй отметила, что на Марсе нет дождя, хотя на полюсах наблюдается снег, поэтому зафиксированное явление — точно не радуга.

Научный сотрудник штаб-квартиры NASA Дэйв Левер поддержал мнение своей коллеги.

«Точно не радуга... Это просто внутреннее отражение в линзах камеры», — сказал он, сравнивая явление с бликами объектива в привычных для нас камерах.

По словам ученого, во время съемки марсоход находился к северу от вертолета, поэтому камера смотрит на юг в 14:00 по марсианскому времени — это оптимальные условия для захвата рассеянного света оптикой камеры.

Эту же версию позже поддержали в NASA.

Forbes также подчеркивает важность экспериментального полета Ingenuity, который запланирован на 11 апреля, и продлится 20—30 секунд. Подобное может показаться слишком незначительным, однако даже такой кратковременный полет в условиях тонкой марсианской атмосферы — большое достижение. Со временем планируют провести полеты на большую высоту и дистанцию.