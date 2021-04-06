Марсохід Perseverance сфотографував щось схоже на веселку в атмосфері Червоної планети. Науковці знайшли пояснення цього явища

Американський марсохід Perseverance зробив фотографію вертольоту Ingenuity, який висадив на поверхню планету для випробувань польотів у атмосфері, що відрізняється від земної. На фото побачили дивну дугу, що нагадує веселку — про феномен почали жваво сперечатися, висуваючи різноманітні теорії.

Про це пише Forbes.

У соцмережах об’єкт у марсіанському небі одразу ж назвали райдугою — одні спробували пояснити його появу кристалами льоду в хмарах, інші пов’язували явище з артефактом зйомки.

Колишня співробітниця NASA Ліза Мей, яка працювала в марсіанській програмі, пов’язала об’єкт з особливістю кадру, зробленого камерою марсоходу HazCam. Мей зазначила, що на Марсі немає дощу, хоча на полюсах спостерігається сніг, тож зафіксоване явище — точно не веселка.

Науковий співробітник штаб-квартири NASA Дейв Левері підтримав думку своєї колеги.

«Точно не райдуга… Це просто внутрішнє відображення в лінзах камери», — сказав він, порівнюючи явище з відблисками об’єктива у звичних для нас камерах.

За словами науковця, під час зйомки марсохід знаходився на північ від вертольоту, тому камера дивиться на південь о 14:00 за марсіанським часом — це оптимальні умови для захоплення розсіяного світла оптикою камери.

Цю версію згодом підтримали в NASA.

Forbes також наголошує на важливості експериментального польоту Ingenuity, який запланований на 11 квітня, і триватиме 20—30 секунд. Це може здатися незначним, однак навіть такий короткотривалий політ в умовах тонкої марсіанської атмосфери — велике досягнення. З часом планують провести польоти на більшу висоту й дистанцію.