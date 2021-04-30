Вертолет Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе — и установил рекорд

Вертолет NASA на Марсе Ingenuity совершил уже четвертый исследовательский полет над поверхностью Красной планеты. Об этом NASA сообщило в Twitter.

«Марсианский вертолет совершил четвертый полет, переместившись с большей скоростью и на большую дистанцию, чем раньше», — говорится в сообщении.

Во время предыдущего рекордного полета вертолет преодолел расстояние в 50 метров со скоростью 2 м/с.

По данным NASA, аппарату в этот раз также удалось сделать больше, чем во время предыдущих полетов, снимков Красной планеты, которые позже получат специалисті американского космического ведомства.

Полет Ingenuity был первоначально запланирован на четверг, 29 апреля, однако не состоялся из-за того, что аппарат вовремя не перешел в полетный режим.

Напомним, что вертолет доставили на Марс прикрепленным к днищу марсохода Perseverance. Главные задачи Ingenuity — демонстрация технологий и испытания первых полетов на Марсе. Вертолет стоит $85 миллионов и весит 1,8 кг.

Летать на Марсе очень непросто из-за особенностей его атмосферы, плотность которой составляет всего 1% от земной. Поэтому дрон сделали очень легким, а его винт делал более 2 500 оборотов в минуту.