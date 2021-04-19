NASA впервые в истории запустило дрон на другой планете — на Марсе

Американское космическое агентство NASA успешно запустило беспилотный вертолет Ingenuity на Марсе — впервые на другой планете. Дрон поднялся на три метра, провисел почти 30 секунд и успешно сел.
«Данные показывают: вертолет совершил успешный первый полет», — говорится в Twitter NASA.
Аппарат Ingenuity фиксировал полет с двух камер: одна направлена вниз, а другая — на горизонт.
Планируется, что после сегодняшнего удачного полета Ingenuity совершит серию более длительных полетов над кратером Езеро, куда Perseverance приземлился 18 февраля 2021 года.
Вертолет доставили на Марс прикрепленным к днищу марсохода Perseverance. Главные задачи Ingenuity — демонстрация технологий и испытания первых полетов на Марсе. Вертолет стоит $85 миллионов и весит 1,8 кг.
Летать на Марсе очень непросто: атмосфера этой планеты очень тонкая — всего 1% от плотности атмосферы на Земле. Из-за этого дрон сделали очень легким, а его винт делал более 2 500 оборотов в минуту. На создание Ingenuity пошло более шести лет.
Изначально планировалось, что первый полет состоится 11 апреля, но затем его отложили, поскольку инженеры работали над предполетной проверкой и решали проблемы в программном обеспечении.
- Марсоход Perseverance передал на Землю данные о климате на Красной планете. Температура в кратере, где он находится, достигает -20 °С. Perseverance сделал фотографию вертолета Ingenuity, который высадил на поверхность планеты для испытаний полетов. На фото увидели странную дугу, напоминающую радугу. Этот феномен стал темой оживленных дискуссий.
- В 1976 ученые NASA обнаружили на Марсе примитивные формы жизни, но проект был закрыт. Зонды Viking на расстоянии 4 тысяч километров друг от друга помещали питательные вещества в образцы грунта с Марса. По мнению ученых, если бы в почве присутствовали формы жизни, они бы потребляли пищу и оставляли газообразные следы своего метаболизма. Радиоактивные мониторы обнаружили именно такие следы в образцах.