NASA впервые в истории запустило дрон на другой планете — на Марсе

Американское космическое агентство NASA успешно запустило беспилотный вертолет Ingenuity на Марсе — впервые на другой планете. Дрон поднялся на три метра, провисел почти 30 секунд и успешно сел. «Данные показывают: вертолет совершил успешный первый полет», — говорится в Twitter NASA. Аппарат Ingenuity фиксировал полет с двух камер: одна направлена вниз, а другая — на горизонт.

Планируется, что после сегодняшнего удачного полета Ingenuity совершит серию более длительных полетов над кратером Езеро, куда Perseverance приземлился 18 февраля 2021 года. Вертолет доставили на Марс прикрепленным к днищу марсохода Perseverance. Главные задачи Ingenuity — демонстрация технологий и испытания первых полетов на Марсе. Вертолет стоит $85 миллионов и весит 1,8 кг. Летать на Марсе очень непросто: атмосфера этой планеты очень тонкая — всего 1% от плотности атмосферы на Земле. Из-за этого дрон сделали очень легким, а его винт делал более 2 500 оборотов в минуту. На создание Ingenuity пошло более шести лет.