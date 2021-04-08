Сильный ветер и морозы: марсоход Perseverance передал данные о климате на Красной планете

Марсоход Perseverance передал на Землю данные о климате на Красной планете. Температура в кратере, где он находится, достигает -20 градусов.

Там рассказали, что в начале записи данных погоды датчики зафиксировали температуру в -20 градусов. Через полчаса она снизилась до -25 градусов. Кроме этого на Марсе достаточно сильный ветер — 10 м\с.

Датчики радиации и пыли показали, что кратер Джезеро значительно чище, чем кратер Гейла, который находится в 3 700 километрах от него. Давление на планете находится на уровне 718 Паскалей (на Земле нормальным давлением считают 101 325 Паскалей).