Сильный ветер и морозы: марсоход Perseverance передал данные о климате на Красной планете

Марсоход Perseverance передал на Землю данные о климате на Красной планете. Температура в кратере, где он находится, достигает -20 градусов.
Об этом пишет NASA.
Там рассказали, что в начале записи данных погоды датчики зафиксировали температуру в -20 градусов. Через полчаса она снизилась до -25 градусов. Кроме этого на Марсе достаточно сильный ветер — 10 м\с.
Датчики радиации и пыли показали, что кратер Джезеро значительно чище, чем кратер Гейла, который находится в 3 700 километрах от него. Давление на планете находится на уровне 718 Паскалей (на Земле нормальным давлением считают 101 325 Паскалей).
- 18 февраля на Марсе в кратере Джезеро сел ровер Perseverance. После посадки он сделал несколько фотографий и записал звук. 22 февраля в NASA показали видео посадки Perseverance. Оказалось, что на парашюте ровера было секретное сообщение, которое разгадали пользователи Reddit.
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- 18 марта Perseverance прислал на Землю 16-минутную аудиозапись, которую сделал во время движения.