NASA вперше в історії запустило дрон на іншій планеті — на Марсі

Американське космічне агентство NASA успішно запустило безпілотний вертоліт Ingenuity на Марсі — вперше на іншій планеті. Дрон піднявся на три метри, провисів майже 30 секунд і успішно сів. «Дані показують: вертоліт здійснив успішний перший політ», — йдеться у Twitter NASA. Апарат Ingenuity фіксував політ з двох камер: одна направлена вниз, а інша — на горизонт.

Планується, що після сьогоднішнього вдалого польоту Ingenuity здійснить серію більш тривалих польотів над кратером Єзеро, куди Perseverance приземлився 18 лютого 2021 року. Вертоліт доставили на Марс прикріпленим до днища марсохода Perseverance. Головні завдання Ingenuity — демонстрація технологій і випробування перших польотів на Марсі. Вертоліт коштує $85 мільйонів і важить 1,8 кг. Літати на Марсі дуже непросто: атмосфера цієї планети є дуже тонкою — лише 1% від щільності атмосфери на Землі. Через це дрон зробили дуже легким, а його гвинт робив понад 2 500 обертів за хвилину. На створення Ingenuity пішло понад шість років.