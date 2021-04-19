NASA вперше в історії запустило дрон на іншій планеті — на Марсі

Американське космічне агентство NASA успішно запустило безпілотний вертоліт Ingenuity на Марсі — вперше на іншій планеті. Дрон піднявся на три метри, провисів майже 30 секунд і успішно сів.
«Дані показують: вертоліт здійснив успішний перший політ», — йдеться у Twitter NASA.
Апарат Ingenuity фіксував політ з двох камер: одна направлена вниз, а інша — на горизонт.
Планується, що після сьогоднішнього вдалого польоту Ingenuity здійснить серію більш тривалих польотів над кратером Єзеро, куди Perseverance приземлився 18 лютого 2021 року.
Вертоліт доставили на Марс прикріпленим до днища марсохода Perseverance. Головні завдання Ingenuity — демонстрація технологій і випробування перших польотів на Марсі. Вертоліт коштує $85 мільйонів і важить 1,8 кг.
Літати на Марсі дуже непросто: атмосфера цієї планети є дуже тонкою — лише 1% від щільності атмосфери на Землі. Через це дрон зробили дуже легким, а його гвинт робив понад 2 500 обертів за хвилину. На створення Ingenuity пішло понад шість років.
Спочатку планувалося, що перший політ відбудеться 11 квітня, але потім його відклали, оскільки інженери працювали над передполітною перевіркою і розвʼязували проблеми у програмному забезпеченні.
- Марсохід Perseverance передав на Землю дані про клімат на Червоній планеті. Температура у кратері, де він перебуває, сягає -20 °С. Perseverance зробив фотографію вертольота Ingenuity, який висадив на поверхню планети для випробувань польотів. На фото побачили дивну дугу, що нагадує веселку. Цей феномен став темою жвавих дискусій.
- У 1976 науковці NASA виявили на Марсі примітивні форми життя, але проєкт було закрито. Зонди Viking на відстані 4 тисячі кілометрів один від одного поміщали поживні речовини у зразки ґрунту з Марсу. На думку вчених, якби у ґрунті були присутні форми життя, вони б споживали їжу та залишали газоподібні сліди свого метаболізму. Радіоактивні монітори виявили саме такі сліди у зразках.