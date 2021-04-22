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Марсоход Perseverance впервые добыл кислород из атмосферы Красной планеты

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Марсоход Perseverance впервые добыл кислород из атмосферы Красной планеты

Марсоход Рerseverance впервые смог извлечь из богатой углекислым газом атмосферы Красной планеты кислород.

Об этом сообщили в NASA.

Как отмечается, это задание выполнил экспериментальный прибор «размером с тостер» под названием Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Испытания прошли 20 апреля, на 60-й марсианский день с момента приземления миссии.

«Это важный первый шаг в преобразовании углекислого газа в кислород на Марсе. У MOXIE есть над чем поработать, но результаты этой демонстрации технологии многообещающие, поскольку мы приближаемся к нашей цели — однажды увидеть людей на Марсе», — рассказал помощник администратора Управления космических технологий NASA Джим Рейтер.

Он также отметил, что кислород на Марсе нужен не только людям, от него зависит еще ракетное топливо.

Кроме этого, в NASA уточнили, что атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, а MOXIE предназначен для выработки до 10 граммов кислорода в час.

«MOXIE не просто первый прибор для производства кислорода в другом мире. Это первая в своем роде технология, которая поможет будущим миссиям «жить за счет Земли», используя элементы окружающей среды другого мира, также известное как использование ресурсов на месте», — добавила директор по демонстрации технологий в Управлении космических технологий NASA Труди Кортес.