Марсоход Perseverance впервые добыл кислород из атмосферы Красной планеты

Марсоход Рerseverance впервые смог извлечь из богатой углекислым газом атмосферы Красной планеты кислород.

Об этом сообщили в NASA.

Как отмечается, это задание выполнил экспериментальный прибор «размером с тостер» под названием Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Испытания прошли 20 апреля, на 60-й марсианский день с момента приземления миссии.

«Это важный первый шаг в преобразовании углекислого газа в кислород на Марсе. У MOXIE есть над чем поработать, но результаты этой демонстрации технологии многообещающие, поскольку мы приближаемся к нашей цели — однажды увидеть людей на Марсе», — рассказал помощник администратора Управления космических технологий NASA Джим Рейтер.