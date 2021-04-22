Марсохід Perseverance уперше видобув кисень з атмосфери Червоної планети

Марсохід Рerseverance уперше зміг видобути з багатої на вуглекислий газ атмосфери Червоної планети кисень.

Про це повідомили в NASA.

Як зазначається, це завдання виконав експериментальний прилад «розміром із тостер» під назвою Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Випробування відбулися 20 квітня, на 60-й марсіанський день з моменту приземлення місії.

«Це важливий перший крок у перетворенні вуглекислого газу на кисень на Марсі. У MOXIE є над чим попрацювати, але результати цієї демонстрації технології багатообіцяльні, оскільки ми наближаємося до нашої мети — колись побачити людей на Марсі», — розповів помічник адміністратора Управління космічних технологій NASA Джим Рейтер.