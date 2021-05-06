Уряд вже виплатив 600 млн грн «карантинної» допомоги ФОПам та найманим працівникам

Уряд станом на 6 травня виплатив 600 мільйонів гривень державної допомоги 75 тисячам найманих працівників та підприємцям, які не працювали через карантини у регіонах «червоної» зони.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Зокрема, 380 млн грн перерахували на допомогу найманим працівникам, а 220 млн грн — ФОПам.