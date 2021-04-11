Новини

Кабмін оприлюднив види діяльності, в яких ФОП та наймані працівники отримають по 8 тисяч гривень. Перелік

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Кабінет міністрів затвердив перелік видів економічної діяльності, щодо яких були запроваджені обмеження через коронавірусний карантин. Фізичні особи — підприємці та наймані працівники у «червоних» зонах, які працюють у цих галузях, зможуть отримати 8 тисяч гривень державної допомоги.

Згідно з оприлюдненою на урядовому порталі постановою № 329, йдеться про 39 видів діяльності. Зокрема, роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах:

  • компʼютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
  • електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
  • текстильними товарами;
  • залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
  • килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги;
  • побутовими електротоварами;
  • меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому;
  • книгами;
  • аудіо- та відеозаписами;
  • спортивним інвентарем;
  • іграми та іграшками;
  • одягом;
  • взуттям і шкіряними виробами;
  • квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них;
  • годинниками та ювелірними виробами;
  • іншими невживаними товарами у спеціалізованих магазинах.

До того ж, виплати розраховані на працівників закладів роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів; уживаними товарами в магазинах; текстильними виробами, одягом, взуттям та іншими товарами з лотків і на ринках, а також працівників інших видів роздрібної торгівлі поза магазинами та у неспеціалізованих магазинах.

Окрім цього, на виплату 8 тисяч гривень можуть претендувати працівники ресторанів, закладів надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв для подій, обслуговування напоями.

Також до переліку видів діяльності входять:

  • демонстрація кінофільмів;
  • організація конгресів і торговельних виставок;
  • театральна та концертна діяльність;
  • діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;
  • функціонування театральних і концертних залів;
  • функціонування бібліотек та архівів;
  • функціонування музеїв;
  • функціювання атракціонів та тематичних парків;
  • організування інших видів відпочинку та розваг;
  • функціювання спортивних споруд;
  • діяльність спортивних клубів;
  • діяльність фітнес-центрів;
  • діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

Ще одним видом діяльності вказано прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів.