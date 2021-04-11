Кабмін оприлюднив види діяльності, в яких ФОП та наймані працівники отримають по 8 тисяч гривень. Перелік

Кабінет міністрів затвердив перелік видів економічної діяльності, щодо яких були запроваджені обмеження через коронавірусний карантин. Фізичні особи — підприємці та наймані працівники у «червоних» зонах, які працюють у цих галузях, зможуть отримати 8 тисяч гривень державної допомоги.
Згідно з оприлюдненою на урядовому порталі постановою № 329, йдеться про 39 видів діяльності. Зокрема, роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах:
- компʼютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- текстильними товарами;
- залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги;
- побутовими електротоварами;
- меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому;
- книгами;
- аудіо- та відеозаписами;
- спортивним інвентарем;
- іграми та іграшками;
- одягом;
- взуттям і шкіряними виробами;
- квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них;
- годинниками та ювелірними виробами;
- іншими невживаними товарами у спеціалізованих магазинах.
До того ж, виплати розраховані на працівників закладів роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів; уживаними товарами в магазинах; текстильними виробами, одягом, взуттям та іншими товарами з лотків і на ринках, а також працівників інших видів роздрібної торгівлі поза магазинами та у неспеціалізованих магазинах.
Окрім цього, на виплату 8 тисяч гривень можуть претендувати працівники ресторанів, закладів надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв для подій, обслуговування напоями.
Також до переліку видів діяльності входять:
- демонстрація кінофільмів;
- організація конгресів і торговельних виставок;
- театральна та концертна діяльність;
- діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;
- функціонування театральних і концертних залів;
- функціонування бібліотек та архівів;
- функціонування музеїв;
- функціювання атракціонів та тематичних парків;
- організування інших видів відпочинку та розваг;
- функціювання спортивних споруд;
- діяльність спортивних клубів;
- діяльність фітнес-центрів;
- діяльність із забезпечення фізичного комфорту.
Ще одним видом діяльності вказано прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів.
- У грудні минулого року Рада підтримала законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину. Фізичні особи — підприємці та наймані працівники (застраховані особи) могли подавати заявки на отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень. Кабмін і Міністерство цифрової трансформації публікували правила їх заповнення. Заявку можна було подати винятково в електронній формі на Єдиному порталі електронних послуг або за допомогою мобільного додатку «Дія».
- Цю практику вирішили повторити у квітні 2021 року, але вже з додатковими виплатами за рахунок місцевих бюджетів. Верховна Рада підтримала законопроєкт про одноразову виплату 30 березня.