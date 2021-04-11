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Кабмин обнародовал виды деятельности, в которых ФЛП и наемные работники получат по 8 тысяч гривен. Перечень

Автор:
Екатерина Кадакова
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Кабинет министров утвердил перечень видов экономической деятельности, в отношении которых были введены ограничения из-за коронавирусного карантина. Физические лица — предприниматели и наемные работники в «красных» зонах, которые работают в этих отраслях, смогут получить 8 тысяч гривен государственной помощи.

Согласно обнародованному на правительственном портале постановлению № 329, речь идет о 39 видах деятельности. В частности, розничная торговля в специализированных магазинах:

  • компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением;
  • электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
  • текстильными товарами;
  • железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями;
  • коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола;
  • бытовыми электротоварами;
  • мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома;
  • книгами;
  • аудио- и видеозаписями;
  • спортивным инвентарем;
  • играми и игрушками;
  • одеждой;
  • обувью и кожаными изделиями;
  • цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них;
  • часами и ювелирными изделиями;
  • другими товарами, которые не были в употреблении, в специализированных магазинах.

К тому же выплаты рассчитаны на сотрудников учреждений розничной торговли деталями для автотранспортных средств; подержанными товарами в магазинах; одеждой, обувью и другими товарами с лотков и на рынках, а также работников других видов розничной торговли вне магазинов и в неспециализированных магазинах.

Кроме этого, на выплату 8 тысяч гривен могут претендовать сотрудники ресторанов, заведений предоставления услуг мобильного питания, снабжения готовыми блюдами для событий, обслуживания напитками.

Также в перечень видов деятельности входят:

  • демонстрация кинофильмов;
  • организация конгрессов и торговых выставок;
  • театральная и концертная деятельность;
  • деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
  • функционирование театральных и концертных залов;
  • функционирование библиотек и архивов;
  • функционирование музеев;
  • функционирование аттракционов и тематических парков;
  • организация других видов отдыха и развлечений;
  • функционирование спортивных сооружений;
  • деятельность спортивных клубов;
  • деятельность фитнес-центров;
  • деятельность по обеспечению физического комфорта.

Еще одним видом деятельности указана стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.