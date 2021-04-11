Кабмин обнародовал виды деятельности, в которых ФЛП и наемные работники получат по 8 тысяч гривен. Перечень

Кабинет министров утвердил перечень видов экономической деятельности, в отношении которых были введены ограничения из-за коронавирусного карантина. Физические лица — предприниматели и наемные работники в «красных» зонах, которые работают в этих отраслях, смогут получить 8 тысяч гривен государственной помощи.
Согласно обнародованному на правительственном портале постановлению № 329, речь идет о 39 видах деятельности. В частности, розничная торговля в специализированных магазинах:
- компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением;
- электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
- текстильными товарами;
- железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями;
- коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола;
- бытовыми электротоварами;
- мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома;
- книгами;
- аудио- и видеозаписями;
- спортивным инвентарем;
- играми и игрушками;
- одеждой;
- обувью и кожаными изделиями;
- цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них;
- часами и ювелирными изделиями;
- другими товарами, которые не были в употреблении, в специализированных магазинах.
К тому же выплаты рассчитаны на сотрудников учреждений розничной торговли деталями для автотранспортных средств; подержанными товарами в магазинах; одеждой, обувью и другими товарами с лотков и на рынках, а также работников других видов розничной торговли вне магазинов и в неспециализированных магазинах.
Кроме этого, на выплату 8 тысяч гривен могут претендовать сотрудники ресторанов, заведений предоставления услуг мобильного питания, снабжения готовыми блюдами для событий, обслуживания напитками.
Также в перечень видов деятельности входят:
- демонстрация кинофильмов;
- организация конгрессов и торговых выставок;
- театральная и концертная деятельность;
- деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
- функционирование театральных и концертных залов;
- функционирование библиотек и архивов;
- функционирование музеев;
- функционирование аттракционов и тематических парков;
- организация других видов отдыха и развлечений;
- функционирование спортивных сооружений;
- деятельность спортивных клубов;
- деятельность фитнес-центров;
- деятельность по обеспечению физического комфорта.
Еще одним видом деятельности указана стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.
- В декабре прошлого года Рада поддержала законопроекты о поддержке бизнеса во время карантина. Физические лица —предприниматели и наемные работники (застрахованные лица) могли подавать заявки на получение единовременного пособия в 8 тысяч гривен. Кабмин и Министерство цифровой трансформации публиковали правила их заполнения. Заявку можно было подать исключительно в электронной форме на Едином портале электронных услуг или с помощью мобильного приложения «Дія».
- Эту практику решили повторить в апреле 2021 года, но уже с дополнительными выплатами за счет местных бюджетов. Верховная Рада поддержала законопроект о единовременной выплате 30 марта.