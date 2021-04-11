Кабмин обнародовал виды деятельности, в которых ФЛП и наемные работники получат по 8 тысяч гривен. Перечень

Кабинет министров утвердил перечень видов экономической деятельности, в отношении которых были введены ограничения из-за коронавирусного карантина. Физические лица — предприниматели и наемные работники в «красных» зонах, которые работают в этих отраслях, смогут получить 8 тысяч гривен государственной помощи.

Согласно обнародованному на правительственном портале постановлению № 329, речь идет о 39 видах деятельности. В частности, розничная торговля в специализированных магазинах:

компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением;

электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;

текстильными товарами;

железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями;

коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола;

бытовыми электротоварами;

мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома;

книгами;

аудио- и видеозаписями;

спортивным инвентарем;

играми и игрушками;

одеждой;

обувью и кожаными изделиями;

цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них;

часами и ювелирными изделиями;

другими товарами, которые не были в употреблении, в специализированных магазинах.

К тому же выплаты рассчитаны на сотрудников учреждений розничной торговли деталями для автотранспортных средств; подержанными товарами в магазинах; одеждой, обувью и другими товарами с лотков и на рынках, а также работников других видов розничной торговли вне магазинов и в неспециализированных магазинах.