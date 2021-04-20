На карантинні виплати ФОПам і найманим працівникам виділили 1,4 млрд гривень

Уряд на виплати одноразової допомоги у 8 тисяч гривень для підприємців (ФОП) і найманих робітників виділив 1,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

У відомстві заявили, що за перший день прийому заявок за допомогою звернулися понад 116 тисяч людей. У той же час відомство очікує, що послугою скористаються 1,6 мільйона ФОПів і працівників.

З 19 квітня ФОПи і наймані працівники з «червоних» карантинних зон, які перестали працювати через локдаун, можуть відправляти заявки на допомогу від держави. Механізм подачі заявок — через портал або додаток «Дія». Інструкцію можна подивитися тут.