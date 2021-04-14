Карантинна допомога ФОП: заявки на отримання 8 тисяч гривень почнуть приймати з 19 квітня

Фізичні особи — підприємці (ФОП) та їхні наймані працівники в «червоних» зонах з 19 квітня зможуть подавати заявки на отримання 8 тисяч гривень державної допомоги у зв’язку з карантином.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 14 квітня.