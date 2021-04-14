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Карантинная помощь ФЛП: заявки на получение 8 тысяч гривен начнут принимать с 19 апреля

Автор:
Екатерина Кадакова
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Физические лица — предприниматели (ФЛП) и их наемные работники в «красных» зонах с 19 апреля смогут подавать заявки на получение 8 тысяч гривен государственной помощи в связи с карантином.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 14 апреля.

«С 19 апреля ФЛП и наемные работники из «красных» карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства. Механизм подачи заявок остается простым и удобным — через портал или приложение «Дія», — сказал он.

По словам Шмыгаля, на эту программу поддержки планируется потратить примерно 3 миллиарда гривен.