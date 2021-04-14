Карантинная помощь ФЛП: заявки на получение 8 тысяч гривен начнут принимать с 19 апреля

Физические лица — предприниматели (ФЛП) и их наемные работники в «красных» зонах с 19 апреля смогут подавать заявки на получение 8 тысяч гривен государственной помощи в связи с карантином.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 14 апреля.
«С 19 апреля ФЛП и наемные работники из «красных» карантинных зон смогут отправлять заявки на получение 8 тысяч гривен помощи от государства. Механизм подачи заявок остается простым и удобным — через портал или приложение «Дія», — сказал он.
По словам Шмыгаля, на эту программу поддержки планируется потратить примерно 3 миллиарда гривен.
- В декабре прошлого года Рада поддержала законопроекты о поддержке бизнеса во время карантина. Физические лица — предприниматели и наемные работники (застрахованные лица) могли подавать заявки на получение единовременного пособия в 8 тысяч гривен. Кабмин и Министерство цифровой трансформации публиковали правила их заполнения. Заявку можно было подать исключительно в электронной форме на Едином портале электронных услуг или с помощью мобильного приложения «Дія».
- Эту практику решили повторить в апреле 2021 года, но уже с дополнительными выплатами за счет местных бюджетов. Верховная Рада поддержала законопроект о единовременной выплате 30 марта.