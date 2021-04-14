Карантинная помощь ФЛП: заявки на получение 8 тысяч гривен начнут принимать с 19 апреля

Физические лица — предприниматели (ФЛП) и их наемные работники в «красных» зонах с 19 апреля смогут подавать заявки на получение 8 тысяч гривен государственной помощи в связи с карантином.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 14 апреля.