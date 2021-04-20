На карантинные выплаты ФЛП и наемным работникам выделили 1,4 млрд гривен

Правительство на выплаты единоразовой помощи в 8 тысяч гривен для предпринимателей (ФЛП) и наемных рабочих выделило 1,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В ведомстве заявили, что за первый день приема заявок за помощью обратились более 116 тысяч людей. В то же время ведомство ожидает, что услугой воспользуются 1,6 миллиона ФЛП и работников.

С 19 апреля ФЛП и наемные работники из «красных» карантинных зон, которые перестали работать из-за локдауна, могут отправлять заявки на помощь от государства. Механизм подачи заявок — через портал или приложение «Дія». Инструкцию можно посмотреть здесь.