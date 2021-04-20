На карантинные выплаты ФЛП и наемным работникам выделили 1,4 млрд гривен

Правительство на выплаты единоразовой помощи в 8 тысяч гривен для предпринимателей (ФЛП) и наемных рабочих выделило 1,4 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов.
В ведомстве заявили, что за первый день приема заявок за помощью обратились более 116 тысяч людей. В то же время ведомство ожидает, что услугой воспользуются 1,6 миллиона ФЛП и работников.
С 19 апреля ФЛП и наемные работники из «красных» карантинных зон, которые перестали работать из-за локдауна, могут отправлять заявки на помощь от государства. Механизм подачи заявок — через портал или приложение «Дія». Инструкцию можно посмотреть здесь.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на эту программу поддержки планируется потратить примерно 3 миллиарда гривен.
- 11 апреля Кабмин обнародовал виды деятельности, в которых ФЛП и наемные работники получат по 8 тысяч гривен. В перечне 39 видов.