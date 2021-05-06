Правительство уже выплатило 600 млн грн «карантинной» помощи ФЛП и наемным работникам

Правительство по состоянию на 6 мая выплатило 600 миллионов гривен государственной помощи 75 тысячам наемных работников и предпринимателей, которые не работали из-за карантина в регионах «красной» зоны.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
В частности 380 млн грн перечислили на помощь наемным работникам, а 220 млн грн — ФЛП.
Получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения правил «красной» зоны в регионе, где ФЛП или наемный работник работают. Если этот регион был отнесен к «красной» зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за помощью через портал или приложение «Дія» до 19 мая. На сегодня правительство получило более 320 тысяч таких заявок.
Напомним, что программа государственной поддержки предпринимателей и наемных работников будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в «красную» зону.
- В декабре прошлого года Рада поддержала законопроекты о поддержке бизнеса во время карантина. Физлица-предприниматели и наемные работники (застрахованные лица) могли подавать заявки на получение единоразового пособия в 8 тысяч гривен. Кабмин и Министерство цифровой трансформации публиковали правила их заполнения. Заявку можно было подать исключительно в электронной форме на Едином портале электронных услуг или с помощью мобильного приложения «Дія».
- Эту практику решили повторить в апреле 2021 года, но уже с дополнительными выплатами за счет местных бюджетов. Верховная Рада поддержала законопроект о единоразовой выплате 30 марта.
- 11 апреля Кабмин обнародовал виды деятельности, в которых ФЛП и наемные работники получат по 8 тысяч гривен. В перечне 39 видов. Всего правительство выделило на эту помощь 1,4 миллиарда гривен.