Правительство уже выплатило 600 млн грн «карантинной» помощи ФЛП и наемным работникам

Правительство по состоянию на 6 мая выплатило 600 миллионов гривен государственной помощи 75 тысячам наемных работников и предпринимателей, которые не работали из-за карантина в регионах «красной» зоны.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В частности 380 млн грн перечислили на помощь наемным работникам, а 220 млн грн — ФЛП.