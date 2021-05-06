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Правительство уже выплатило 600 млн грн «карантинной» помощи ФЛП и наемным работникам

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Правительство уже выплатило 600 млн грн «карантинной» помощи ФЛП и наемным работникам

National Bank Of Ukraine / Flickr

Правительство по состоянию на 6 мая выплатило 600 миллионов гривен государственной помощи 75 тысячам наемных работников и предпринимателей, которые не работали из-за карантина в регионах «красной» зоны.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В частности 380 млн грн перечислили на помощь наемным работникам, а 220 млн грн — ФЛП.

Получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения правил «красной» зоны в регионе, где ФЛП или наемный работник работают. Если этот регион был отнесен к «красной» зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за помощью через портал или приложение «Дія» до 19 мая. На сегодня правительство получило более 320 тысяч таких заявок.

Напомним, что программа государственной поддержки предпринимателей и наемных работников будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в «красную» зону.