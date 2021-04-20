Зеленский призвал предпринимателей и работников в «красных» зонах активнее подавать заявки для получения «карантинных» выплат

Президент Украины Владимир Зеленский призвал физических лиц — предпринимателей (ФЛП) и наемных работников в «красных» зонах активнее подавать заявки на портале «Дія», чтобы получить 8 тысяч гривен государственной помощи в апреле, сообщает пресс-служба главы государства.
«Малый и средний бизнес — одна из главных составляющих нашей экономики. Он создает около 7 миллионов рабочих мест. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В тяжелые времена государство должно подставить плечо гражданам», — подчеркнул он.
Также Зеленский призвал местные власти не стоять в стороне и помочь предпринимателям из местных бюджетов.
«Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах», — отметил президент.
По данным Офиса президента, по состоянию на 20 апреля заявки через приложение «Дія» подали около 100 тысяч человек.
- В декабре прошлого года Рада поддержала законопроекты о поддержке бизнеса во время карантина. Физлица-предприниматели и наемные работники (застрахованные лица) могли подавать заявки на получение единоразового пособия в 8 тысяч гривен. Кабмин и Министерство цифровой трансформации публиковали правила их заполнения. Заявку можно было подать исключительно в электронной форме на Едином портале электронных услуг или с помощью мобильного приложения «Дія».
- Эту практику решили повторить в апреле 2021 года, но уже с дополнительными выплатами за счет местных бюджетов. Верховная Рада поддержала законопроект о единоразовой выплате 30 марта.