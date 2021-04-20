Зеленський закликав підприємців і працівників у «червоних» зонах активніше подавати заявки для отримання «карантинних» виплат

Президент України Володимир Зеленський закликав фізичних осіб — підприємців (ФОПи) і найманих працівників у «червоних» зонах активніше подавати заявки на порталі «Дія», щоби отримати 8 тисяч гривень державної допомоги у квітні, повідомляє пресслужба глави держави.

«Малий і середній бізнес — одна з головних складових нашої економіки. Він створює близько 7 мільйонів робочих місць. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам», — наголосив він.

Також Зеленський закликав місцеву владу не стояти осторонь і допомогти підприємцям із місцевих бюджетів.

«Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах», — зауважив президент.

За даними Офісу президента, станом на 20 квітня заявки через «Дію» подали приблизно 100 тисяч осіб.