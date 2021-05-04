У Білорусі довірену особу та членів ініціативної групи Тихановської засудили до колонії через нібито підготовку захоплення адмінбудівель

У Гомелі довірену особу та трьох членів ініціативної групи білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської визнали винними в «підготовці заворушень і захоплення будівель державних органів», за рішенням суду відбувати покарання вони будуть у колонії.
Про це повідомили у пресслужбі Генпрокуратури Білорусі.
Як зазначається, суд Залізничного району засудив довірену особу Юрія Власова до 6,5 року колонії посиленого режиму. Його також звинуватили в публічній образі представника влади.
Членів ініціативної групи Дмитра Івашкова та Олександра Шабаліна засудили до 6 років колонії посиленого режиму, а Тетяну Каневську — до 6 років колонії загального режиму. Саме про такі терміни просила прокуратура.
Засуджені не визнали свою провину під час засідання.
- 2 березня Слідчий комітет Білорусі оголосив про завершення розслідування кримінальної справи щодо чотирьох довірених осіб Тихановської, а також опублікував відео з начебто нарадою опозиції. Слідство запевняє, що отримали інформацію про нібито підготовку найближчого оточення Тихановської до масових заворушень і захоплення будівель державних органів на території Гомелю.
- У квітні Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тихановську та ще 17 громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестують проти переобрання президентом Олександра Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті й отримали покарання за рішеннями судів.
- Офіційно під час протестів загинули пʼятеро людей. Останній — 31-річний Роман Бондаренко.