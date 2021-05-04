У Білорусі довірену особу та членів ініціативної групи Тихановської засудили до колонії через нібито підготовку захоплення адмінбудівель

У Гомелі довірену особу та трьох членів ініціативної групи білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської визнали винними в «підготовці заворушень і захоплення будівель державних органів», за рішенням суду відбувати покарання вони будуть у колонії.

Про це повідомили у пресслужбі Генпрокуратури Білорусі.

Як зазначається, суд Залізничного району засудив довірену особу Юрія Власова до 6,5 року колонії посиленого режиму. Його також звинуватили в публічній образі представника влади.

Членів ініціативної групи Дмитра Івашкова та Олександра Шабаліна засудили до 6 років колонії посиленого режиму, а Тетяну Каневську — до 6 років колонії загального режиму. Саме про такі терміни просила прокуратура.

Засуджені не визнали свою провину під час засідання.