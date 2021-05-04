В Беларуси доверенное лицо и членов инициативной группы Тихановской приговорили к колонии за якобы подготовку к захвату админзданий

В Гомеле доверенное лицо и трех членов инициативной группы беларусского оппозиционера Светланы Тихановской признали виновными в «подготовке беспорядков и захвата зданий государственных органов», по решению суда отбывать наказание они будут в колонии.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси.

Как отмечается, суд Железнодорожного района приговорил доверенное лицо Юрия Власова к 6,5 года колонии усиленного режима. Его также обвинили в публичном оскорблении представителя власти.

Членов инициативной группы Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина приговорили к 6 годам колонии усиленного режима, а Татьяну Каневскую — к 6 годам колонии общего режима. Именно о таких сроках просила прокуратура.

Осужденные не признали свою вину во время заседания.