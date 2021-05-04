В Беларуси доверенное лицо и членов инициативной группы Тихановской приговорили к колонии за якобы подготовку к захвату админзданий

В Гомеле доверенное лицо и трех членов инициативной группы беларусского оппозиционера Светланы Тихановской признали виновными в «подготовке беспорядков и захвата зданий государственных органов», по решению суда отбывать наказание они будут в колонии.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси.
Как отмечается, суд Железнодорожного района приговорил доверенное лицо Юрия Власова к 6,5 года колонии усиленного режима. Его также обвинили в публичном оскорблении представителя власти.
Членов инициативной группы Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина приговорили к 6 годам колонии усиленного режима, а Татьяну Каневскую — к 6 годам колонии общего режима. Именно о таких сроках просила прокуратура.
Осужденные не признали свою вину во время заседания.
- 2 марта Следственный комитет Беларуси объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской, а также опубликовал видео с якобы совещанием оппозиции. Следствие утверждает, что получило информацию о якобы подготовке ближайшего окружения Тихановской к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля.
- В апреле Комитет государственной безопасности Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую и еще 17 граждан Беларуси, находящихся за рубежом, в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.
- С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Александра Лукашенко. Активные протесты продолжались с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда.
- Официально во время протестов погибли пять человек. Последний — 31-летний Роман Бондаренко.