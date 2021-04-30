Канцлер Австрії запропонував Путіну провести зустріч з Байденом у Відні

Канцлер Австрії Себастьян Курц в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним запропонував зустріч з американським лідером Джо Байденом провести у Відні.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

Крім того, там зазначили, що під час розмови говорили про війну на Донбасі, ситуацію в Білорусі та ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, 13 квітня Байден під час другої телефонної розмови з Путіним запропонував провести зустріч, але в третій країні, — «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США та Росією».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що пропозицію вивчають та оцінюють. А помічник Путіна згодом повідомив, що зустріч може відбутися вже в червні, але ухвалення остаточного рішення залежатиме від «багатьох факторів».