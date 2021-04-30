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Канцлер Австрии предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Канцлер Австрии предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене

NurPhoto / Contributor / Getty Images

Канцлер Австрии Курц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил встречу с американским лидером Джо Байденом провести в Вене.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, там отметили, что во время разговора говорили о войне на Донбассе, ситуации в Беларуси и заключенном российском оппозиционере Алексее Навальном.

Напомним, 13 апреля Байден во время второго телефонного разговора с Путиным предложил провести встречу, но в третьей стране — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предложение изучают и оценивают. А помощник Путина позже сообщил, что встреча может состояться уже в июне, но принятие окончательного решения будет зависеть от «многих факторов».

  • 15 апреля в Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Министерство финансов США опубликовало три отдельные новости о введении санкций. Они касаются кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в выборы в США. В МИД России это назвали «деградацией двусторонних отношений» и пригрозили расплатой.