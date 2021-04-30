Канцлер Австрии предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене

Канцлер Австрии Курц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил встречу с американским лидером Джо Байденом провести в Вене.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, там отметили, что во время разговора говорили о войне на Донбассе, ситуации в Беларуси и заключенном российском оппозиционере Алексее Навальном.

Напомним, 13 апреля Байден во время второго телефонного разговора с Путиным предложил провести встречу, но в третьей стране — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предложение изучают и оценивают. А помощник Путина позже сообщил, что встреча может состояться уже в июне, но принятие окончательного решения будет зависеть от «многих факторов».