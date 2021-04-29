Європейський Союз продовжив на рік санкції проти Мʼянми

Європейський Союз вирішив продовжити на рік санкції проти Мʼянми, які ввели, зокрема, проти осіб, які відповідальні за військовий переворот у країні. Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.

«Сьогодні Рада продовжила обмежувальні заходи у звʼязку з ситуацією в Мʼянмі на один рік — до 30 квітня 2022 року. Продовження санкцій охоплює цілеспрямовані обмежувальні заходи відносно осіб, безпосередньо причетних до військового перевороту в лютому 2021 року і подальшого насильства щодо мирних протестувальників , а також осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, вчинені щодо населення рохінджа та інших етнічних меншин», — йдеться у заяві ЄС.