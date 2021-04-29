Европейский Союз продлил на год санкции против Мьянмы

Европейский Союз решил продлить на год санкции против Мьянмы, которые ввели, в частности, против лиц, ответственных за военный переворот в стране. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.
«Сегодня Совет продлил ограничительные меры в связи с ситуацией в Мьянме на один год — до 30 апреля 2022 года. Продление охватывает целенаправленные ограничительные меры в отношении лиц, непосредственно причастных к военному перевороту в феврале 2021 года и последующему насилию в отношении мирных протестующих, а также лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, совершенные в отношении населения рохинджа и других этнических меньшинств», — говорится в заявлении ЕС.
Санкции направлены против чиновников Вооруженных сил Мьянмы и пограничной полиции, а также гражданских членов Государственного административного совета и главы избирательной комиссии. Кроме того, они распространяются на две организации, которые контролируют вооруженные силы Мьянмы.
Режим санкций также включает эмбарго на оружие и оборудование, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования военными и пограничной полицией. Санкции также запрещают предоставление военной подготовки Вооруженных сил Мьянмы и военное сотрудничество с ними.
Последний раз Европейский Союз расширил санкции против Мьянмы 19 апреля 2021 года. Тогда были введены меры в отношении еще десяти военных, пришедших к власти в Мьянме.
- 1 февраля 2021 в Мьянме произошел переворот. Власть в стране захватили армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против главы правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах в ноябре 2020 года. Военные задержали членов правительства, ввели военный режим и заблокировали соцсети. В стране начались масштабные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Массово стрелять в гражданских силовики начали 28 февраля.
- Военные и полиция уже убили более 700 человек.
- В начале апреля посол ООН в Мьянме, выступая на закрытом заседании Совета безопасности ООН, заявила, что стране грозит гражданская война и «кровавая бойня неизбежна».