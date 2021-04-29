Европейский Союз продлил на год санкции против Мьянмы

Европейский Союз решил продлить на год санкции против Мьянмы, которые ввели, в частности, против лиц, ответственных за военный переворот в стране. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

«Сегодня Совет продлил ограничительные меры в связи с ситуацией в Мьянме на один год — до 30 апреля 2022 года. Продление охватывает целенаправленные ограничительные меры в отношении лиц, непосредственно причастных к военному перевороту в феврале 2021 года и последующему насилию в отношении мирных протестующих, а также лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, совершенные в отношении населения рохинджа и других этнических меньшинств», — говорится в заявлении ЕС.