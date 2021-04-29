МЗС Болгарії викликало російського посла на «серйозну розмову»

Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посла Росії в Софії Елеонору Митрофанову.
Про це повідомляє Болгарське національне радіо з посиланням на відомство.
У міністерстві пообіцяли розповісти деталі після завершення бесіди, яка запланована на 29 квітня.
«У нас буде дуже серйозна розмова з послом Росії в Болгарії. Сама розмова в дипломатії теж є дією. Ми реагуємо щоразу, коли порушуються інтереси Болгарії. Дії, звичайно, будуть. Ми проведемо аналіз і найближчим часом оголосимо наше рішення», — наголосила глава МЗС Болгарії Катерина Захарієва, яку цитує телеканал NOVA TV.
Нагадаємо, напередодні в болгарській прокуратурі повідомили, що розслідують можливу причетність шістьох громадян Росії до чотирьох вибухів на складах зі зброєю, які відбулися в період з 2011 року. За даними відомства, на складах зберігалася зброя, що належала болгарському бізнесмену Омеляну Гебреву, якого двічі намагалися отруїти речовиною з групи «Новачок», імовірно, співробітники російських спецслужб. Зброю зі складів повинні були експортувати в Україну та Грузію.
Правоохоронці також перевіряють зв’язок між вибухами в Болгарії та вибухом на складі боєприпасів у чеському Врбетіце у 2014 році.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина та інші країни.
- 23 квітня журналісти повідомили, що група ГРУ перебувала й в Болгарії у 2014 і 2015 році під час серії вибухів на військових складах. Вона ж, імовірно, причетна й до отруєння «Новачком» Гебрева. Серед учасників отруєння — організатор перевороту в Чорногорії.
- У розслідуванні журналістів Bellingcat йдеться, що операція ГРУ на складі в Чехії та отруєння Гебрева були частиною диверсії проти України.