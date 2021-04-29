МИД Болгарии вызвал российского посла на «серьезный разговор»

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла России в Софии Элеонору Митрофанову.

Об этом сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на ведомство.

В министерстве пообещали рассказать детали после завершения беседы, которая запланирована на 29 апреля.

«У нас будет очень серьезный разговор с послом России в Болгарии. Сам разговор в дипломатии тоже является действием. Мы реагируем каждый раз, когда нарушаются интересы Болгарии. Действия, конечно, будут. Мы проведем анализ и в ближайшее время объявим наше решение», — подчеркнула глава МИД Болгарии Екатерина Захариева, которую цитирует телеканал NOVA TV.

Напомним, накануне в болгарской прокуратуре сообщили, что расследуют возможную причастность шестерых граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в период с 2011 года. По данным ведомства, на складах хранилось оружие, принадлежавшее болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву, которого дважды пытались отравить веществом из группы «Новичок», вероятно, сотрудники российских спецслужб. Оружие со складов должны были экспортировать в Украину и Грузию.

Правоохранители также проверяют связь между взрывами в Болгарии и взрывом на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году.