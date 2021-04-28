Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам на складах с оружием. Его должны были поставлять в Украину

Прокуратура Болгарии расследует возможную причастность граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в период с 2011 года.
Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Сийка Милева, сообщает издание Novini.bg.
Правоохранители также проверяют связь между этими взрывами и взрывом на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году.
Милева отметила, что точную причину взрывов установить не удалось. Во всех четырех случаях им предшествовали пожары.
Но, по ее словам, предполагается, что целью взрывов в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах было вооружение, принадлежавшее местному бизнесмену Емельяну Гебреву, которого дважды пытались отравить веществом из группы «Новичок», вероятно, сотрудники российских спецслужб. Оружие со складов должны были экспортировать в Украину и Грузию.
Пресс-секретарь генпрокурора заявила, что на данные расследования позволяют предположить взаимосвязь между взрывами в Болгарии, попытками отравить трех болгарских граждан и взрывами в других странах.
В ведомстве также установили, что шесть граждан России каждый раз находились в Болгарии примерно в дни взрывов и попыток покушения на Гебрева. Имена россиян не раскрывают. Но считают, что их целью было остановить поставки оружия в Украину и Грузию.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и другие страны.
- 23 апреля журналисты сообщили, что группа ГРУ находилась и в Болгарии в 2014 и 2015 году во время серии взрывов на военных складах. Она же, вероятно, причастна и к отравлению «Новичком» Гебрева. Среди участников отравления — организатор переворота в Черногории.
- В расследовании журналистов Bellingcat говорится, что операция ГРУ на складе в Чехии и отравление Гебрева были частью диверсии против Украины.