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Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам на складах с оружием. Его должны были поставлять в Украину

Автор:
Виктория Мартынюк
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Прокуратура Болгарии расследует возможную причастность граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в период с 2011 года.

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Сийка Милева, сообщает издание Novini.bg.

Правоохранители также проверяют связь между этими взрывами и взрывом на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году.

Милева отметила, что точную причину взрывов установить не удалось. Во всех четырех случаях им предшествовали пожары.

Но, по ее словам, предполагается, что целью взрывов в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах было вооружение, принадлежавшее местному бизнесмену Емельяну Гебреву, которого дважды пытались отравить веществом из группы «Новичок», вероятно, сотрудники российских спецслужб. Оружие со складов должны были экспортировать в Украину и Грузию.

Пресс-секретарь генпрокурора заявила, что на данные расследования позволяют предположить взаимосвязь между взрывами в Болгарии, попытками отравить трех болгарских граждан и взрывами в других странах.

В ведомстве также установили, что шесть граждан России каждый раз находились в Болгарии примерно в дни взрывов и попыток покушения на Гебрева. Имена россиян не раскрывают. Но считают, что их целью было остановить поставки оружия в Украину и Грузию.