Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам на складах с оружием. Его должны были поставлять в Украину

Прокуратура Болгарии расследует возможную причастность граждан России к четырем взрывам на складах с оружием, которые произошли в период с 2011 года.

Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Сийка Милева, сообщает издание Novini.bg.

Правоохранители также проверяют связь между этими взрывами и взрывом на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году.

Милева отметила, что точную причину взрывов установить не удалось. Во всех четырех случаях им предшествовали пожары.

Но, по ее словам, предполагается, что целью взрывов в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах было вооружение, принадлежавшее местному бизнесмену Емельяну Гебреву, которого дважды пытались отравить веществом из группы «Новичок», вероятно, сотрудники российских спецслужб. Оружие со складов должны были экспортировать в Украину и Грузию.