Прокуратура Болгарії підозрює шістьох росіян у причетності до вибухів на складах зі зброєю. Її мали постачати в Україну

Прокуратура Болгарії розслідує можливу причетність громадян Росії до чотирьох вибухів на складах зі зброєю, які відбулися в період з 2011 року.
Про це заявила прессекретар генпрокурора Сійка Мілева, повідомляє видання Novini.bg.
Правоохоронці також перевіряють зв’язок між цими вибухами і вибухом на складі боєприпасів у чеському Врбетіце у 2014 році.
Мілева зазначила, що точну причину вибухів встановити не вдалося. У всіх чотирьох випадках їм передували пожежі.
Але, за її словами, існує припущення, що метою вибухів у Болгарії у 2011, 2015 і 2020 роках було озброєння, яке належало місцевому бізнесмену Омеляну Ґебреву, якого двічі намагалися отруїти речовиною з групи «Новачок», імовірно, співробітники російських спецслужб. Зброю зі складів повинні були експортувати в Україну та Грузію.
Речниця генпрокурора заявила, що дані розслідування дозволяють припустити взаємозвʼязок між вибухами в Болгарії, спробою отруїти трьох болгарських громадян і вибухами в інших країнах.
У відомстві також встановили, що шість громадян Росії щоразу перебували в Болгарії приблизно у дні вибухів і спроб замаху на Ґебрева. Імена росіян не розкривають. Але вважають, що їхньою метою було зупинити поставки зброї в Україну і Грузію.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина та інші країни.
- 23 квітня журналісти повідомили, що група ГРУ перебувала й в Болгарії у 2014 і 2015 році під час серії вибухів на військових складах. Вона ж, імовірно, причетна й до отруєння «Новачком» Ґебрева. Серед учасників отруєння — організатор перевороту в Чорногорії.
- У розслідуванні журналістів Bellingcat йдеться, що операція ГРУ на складі в Чехії та отруєння Ґебрева були частиною диверсії проти України.