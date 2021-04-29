Рада призначила міністром енергетики віцепрезидента «Енергоатому» Галущенка. Що про нього відомо

Верховна Рада під час пленарного засідання 29 квітня проголосувала за призначення міністром енергетики віцепрезидента держпідприємства «Енергоатом» Германа Галущенка.

Відповідне рішення підтримали 305 нардепів.

Проголосувала майже вся фракція «Слуги народу», половина фракції ОПзЖ разом із Юрієм Бойком, майже вся «Батьківщина». Люди з орбіти олігарха Ігоря Коломойського не голосували.

Хто такий Герман Галущенко?

Галущенко народився у Львові 1 травня 1973 року. У 1995 році закінчив Львівський державний університет за спеціальністю «Правознавство», отримавши диплом юриста з відзнакою. Також він отримав диплом магістра міжнародного менеджменту Української академії зовнішньої торгівлі за фахом «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Після навчання працював у львівській прокуратурі. А потім якийсь час у МЗС. При Леоніді Кучмі (1997—2005) працював на різних посадах в Адміністрації президента, в управлінні зовнішньої політики. Після зміни президента — продовжив роботу в Секретаріаті президента Віктора Ющенка до 2010 року.

Під час роботи на Банковій, в 2002 році, захистив кандидатську дисертацію щодо міжнародних договорів про правову допомогу в цивільних справах. Також в 2004 році отримав ранг Надзвичайного і повноважного посланника II класу. Працював представником України в комітеті Ради Європи з боротьби з корупцією.

З 2011 до липня 2013 року очолював департамент судової роботи в Міністерстві юстиції при міністрі Олександрі Лавриновичі. Але пішов з посади після того, як міністерство очолила Олена Лукаш.

Після звільнення з Мінʼюсту в 2013—2014 роках Галущенко був виконавчим директором із правового забезпечення ДП «НАЕК «Енергоатом».

Після цього в 2018 році став співзасновником низки громадських організацій юридичного спрямування. Його партнерами в багатьох організаціях були адвокати.

З 2012 року Галущенко викладав в Інституті міжнародних відносин, був доцентом.

До 2018 року був членом політради партії «Патріот», але пішов.

У 2019 був радником тодішнього міністра економіки Тимофія Милованова, той хотів, щоб Галущенко став держсекретарем міністерства, але обрати його так і не вдалося. Тоді ж Милованов писав, що Галущенко допомагав юридичній команді МЗС.

6 травня 2020 року Кабмін призначив Галущенка віцепрезидентом держкомпанії «Енергоатом».

Під час обговорення кандидатури Галущенка в парламенті його назвали «людиною Деркача». У відповідь Галущенко назвав це «фейком» і попросив навести докази. Зазначимо, сам Деркач за призначення Галущенка не голосував, оскільки був відсутній на засіданні.