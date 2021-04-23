«Слуги народу» хочуть провести позачергове засідання Ради для призначення міністра енергетики

Фракція «Слуга народу» провела зустріч із кандидатом на посаду міністра енергетики Германом Галущенком і планує зібрати позачергове засідання Верховної Ради для його призначення.
Про це пише пресслужба політсили.
«Планується збір підписних листів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, де Галущенко виступить перед народними обранцями, а питання про його призначення винесуть на голосування», — зазначають там.
Галущенко наразі працює віцепрезидентом «Енергоатому», куди був призначений у травні 2020 року. Свого часу він також працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції, Адміністрації президента.
Також на цьому засіданні фракції нардепи зі «Слуги народу» обговорювали скандали щодо Євгенія Шевченка та Миколи Тищенка.
- 7 квітня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що після повернення з Катару в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко нібито написав заяву про звільнення. Про свій відхід він нібито почав говорити ще два тижні тому, тоді ж і вивіз з міністерства свої особисті речі. ЗМІ також писали, що Вітренка замінять через «розчарування Банкової у ньому та через те, що він нібито не зміг знайти спільної мови з очільником уряду».
- Вітренко заявляв, що не планує залишатися в Міненерго в разі провалу свого призначення. Ще раніше він заявляв, що в такому випадку піде з політики у приватний бізнес.