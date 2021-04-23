«Слуги народа» хотят провести внеочередное заседание Рады для назначения министра энергетики

Фракция «Слуга народа» провела встречу с кандидатом на должность министра энергетики Германом Галущенко и планирует собрать внеочередное заседание Верховной Рады для его назначения.

Об этом пишет пресс-служба политсилы.

«Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование», — отмечают там.

Галущенко сейчас работает вице-президентом «Энергоатома», куда был назначен в мае 2020 года. В свое время он также работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, Министерстве юстиции и Администрации президента.

Также на этом заседании фракции нардепы из «Слуги народа» обсуждали скандалы с Евгением Шевченко и Николаем Тищенко.