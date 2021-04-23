«Слуги народа» хотят провести внеочередное заседание Рады для назначения министра энергетики

Фракция «Слуга народа» провела встречу с кандидатом на должность министра энергетики Германом Галущенко и планирует собрать внеочередное заседание Верховной Рады для его назначения.
Об этом пишет пресс-служба политсилы.
«Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование», — отмечают там.
Галущенко сейчас работает вице-президентом «Энергоатома», куда был назначен в мае 2020 года. В свое время он также работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, Министерстве юстиции и Администрации президента.
Также на этом заседании фракции нардепы из «Слуги народа» обсуждали скандалы с Евгением Шевченко и Николаем Тищенко.
- 7 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что после возвращения из Катара и. о. министра энергетики Юрий Витренко якобы написал заявление об увольнении. Причем о своем уходе он якобы начал говорить еще две недели назад, тогда же и вывез из министерства свои личные вещи. СМИ также писали, что Витренко заменят из-за «разочарования Банковой в нем и потому, что он якобы не смог найти общего языка с главой правительства».
- Витренко заявлял, что не планирует оставаться в Минэнерго в случае провала своего назначения. Еще ранее он заявлял, что в таком случае уйдет из политики в частный бизнес.