Вітренко заперечив інформацію про свою відставку. Він назвав чутками нарікання з боку ОП на його роботу

Виконувач обовʼязків міністра енергетики Юрій Вітренко спростовує інформацію у ЗМІ про те, що він нібито написав заяву про відставку. Він називає це чутками.
Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій пресслужбою Міненергетики.
Вітренко наголосив, що чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міненерго під його керівництвом носять маніпулятивний характер.
«У нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібна командна робота органів державної влади, і на посаді виконувача обов’язків міністра енергетики я докладаю зусиль саме для цього», — заявив Вітренко.
Він наголосив, що продовжує виконувати обовʼязки міністра та зараз готується до участі у складі української делегації в закордонному візиті президента, який запланований на найближчі дні.
У Міненерго додали, що Вітренко напередодні повернувся з робочої поїздки у столицю Катару Доху, де з візитом перебував президент Володимир Зеленський.
Про що йдеться?
7 квітня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що після повернення з Катару Вітренко нібито написав заяву про звільнення. При чому про свій відхід він нібито почав говорити ще два тижні тому, тоді ж і вивіз з міністерства свої особисті речі.
ЗМІ також писали, що Вітренка замінять через «розчарування Банкової у ньому та через те, що він нібито не зміг знайти спільної мови з очільником уряду».
- 17 грудня 2020 року Раді не вистачило голосів, щоб призначити Вітренка міністром енергетики. 21 грудня Кабмін призначив Вітренка в. о. міністра енергетики. Удруге Рада намагалася призначити його міністром 28 січня, але знов провалила голосування.
- У «Слузі народу» заявляли, що питання про призначення Вітренка можуть винести на голосування Ради втретє — «будь-якої миті». У фракції додавали, що шукатимуть підтримки серед депутатів інших політсил.
- Вітренко заявляв, що не планує залишатися в Міненерго в разі провалу свого призначення. Ще раніше він заявляв, що в такому випадку піде з політики у приватний бізнес.