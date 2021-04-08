Витренко опроверг информацию о своей отставке. Он назвал слухами нарекания со стороны ОП на его работу

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко опровергает информацию в СМИ о том, что он якобы написал заявление об отставке. Он называет это слухами.
Об этом говорится в его заявлении, обнародованном пресс-службой Минэнергетики.
Витренко отметил, что слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Минэнерго под его руководством носят манипулятивный характер.
«У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого», — заявил Витренко.
Он отметил, что продолжает исполнять обязанности министра и сейчас готовится к участию в составе украинской делегации в зарубежном визите президента, который запланирован на ближайшие дни.
В Минэнерго добавили, что Витренко накануне вернулся из рабочей поездки в столицу Катара Доху, где с визитом находился президент Владимир Зеленский.
О чем идет речь?
7 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что после поездки в Катар Витренко якобы написал заявление об увольнении. Причем о своем уходе он якобы начал говорить еще две недели назад, тогда же и вывез из министерства свои личные вещи.
СМИ также писали, что Витренко заменят из-за «разочарования Банковой в нем и из-за того, что он якобы не смог найти общий язык с главой правительства».
- 17 декабря 2020 года Раде не хватило голосов, чтобы назначить Витренко министром энергетики. 21 декабря Кабмин назначил Витренко и. о. министра энергетики. Во второй раз Рада пыталась назначить его министром 28 января, но снова провалила голосование.
- В «Слуге народа» заявляли, что вопрос о назначении Витренко могут вынести на голосование Рады в третий раз — «в любой момент». Во фракции добавляли, что будут искать поддержки среди депутатов других политсил.
- Витренко заявлял, что не планирует оставаться в Минэнерго в случае провала своего назначения. Еще раньше он заявлял, что в таком случае уйдет из политики в частный бизнес.