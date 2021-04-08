Витренко опроверг информацию о своей отставке. Он назвал слухами нарекания со стороны ОП на его работу

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко опровергает информацию в СМИ о том, что он якобы написал заявление об отставке. Он называет это слухами.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном пресс-службой Минэнергетики.

Витренко отметил, что слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Минэнерго под его руководством носят манипулятивный характер.

«У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого», — заявил Витренко.

Он отметил, что продолжает исполнять обязанности министра и сейчас готовится к участию в составе украинской делегации в зарубежном визите президента, который запланирован на ближайшие дни.

В Минэнерго добавили, что Витренко накануне вернулся из рабочей поездки в столицу Катара Доху, где с визитом находился президент Владимир Зеленский.

О чем идет речь?

7 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что после поездки в Катар Витренко якобы написал заявление об увольнении. Причем о своем уходе он якобы начал говорить еще две недели назад, тогда же и вывез из министерства свои личные вещи.

СМИ также писали, что Витренко заменят из-за «разочарования Банковой в нем и из-за того, что он якобы не смог найти общий язык с главой правительства».