Комітет Ради підтримав призначення віцепрезидента «Енергоатому» Галущенка міністром енергетики

Комітет Верховної Ради з питань енергетики підтримав призначення віцепрезидента «Енергоатому» Германа Галущенко міністром енергетики. Про це повідомляє Інтерфакс.

За це проголосувала більшість членів комітету. Водночас його голова Андрій Герус не сказав, підтримав це рішення чи ні: «Моє слово нічого не вирішує, дожилися до цієї ситуації. Тому я вітаю вас [звертається до Галущенка]. Ви отримали підтримку комітету, рішення якого — рекомендувати схвалити вашу кандидатуру в залі завтра [29 квітня]».

Нагадаємо, «Слуга народу» на засіданні фракції 22 квітня провела зустріч з кандидатом на посаду міністра енергетики Германом Галущенком і планує зібрати позачергове засідання Ради, щоб його призначити.

Галущенко наразі працює віцепрезидентом «Енергоатому», куди був призначений у травні 2020 року. Свого часу він працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції, Адміністрації президента.

Напередодні глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада у пʼятницю, 29 квітня, може проголосувати за призначення Галущенка на посаду міністра енергетики.