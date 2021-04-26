«Слуга народу» знайшла заміну Вітренку — збирають підписи за призначення Галущенка

Фракція «Слуга народу» збирає підписи під поданням про призначення віцепрезидента держпідприємства «Енергоатом» Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Про це повідомила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук у коментарі Інтерфакс-Україна.

«Ми зараз збираємо підписи для подання від фракції щодо кандидатури Галущенка. Процедура досить чітко передбачена Конституцією: спочатку має бути подання від фракції, потім його вносить у Верховну Раду премʼєр-міністр, його розглядає профільний комітет, і вже після цього подання може вноситися до зали парламенту», — розповіла Кравчук.

Нагадаємо, «Слуга народу» на засіданні фракції 22 квітня провела зустріч з кандидатом на посаду міністра енергетики Германом Галущенком і планує зібрати позачергове засідання Ради, щоб його призначити.

Галущенко наразі працює віцепрезидентом «Енергоатому», куди був призначений у травні 2020 року. Свого часу він працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції, Адміністрації президента.