«Слуга народа» нашла замену Витренко — собирают подписи за назначение Галущенко

Фракция «Слуга народа» собирает подписи под представлением о назначении вице-президента госпредприятия «Энергоатом» Германа Галущенко на должность министра энергетики.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина.

«Мы сейчас собираем подписи для представления от фракции по кандидатуре Галущенко. Процедура достаточно четко предусмотрена Конституцией: сначала должно быть представление от фракции, затем его вносит в Верховную Раду премьер-министр, его рассматривает профильный комитет, и уже после этого представление может вноситься в зал парламента», — рассказала Кравчук.

Напомним, «Слуга народа» на заседании фракции 22 апреля провела встречу с кандидатом на пост министра энергетики Германом Галущенко и планирует собрать внеочередное заседание Рады, чтобы его назначить.

Галущенко сейчас работает вице-президентом «Энергоатома», куда был назначен в мае 2020 года. В свое время он также работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, Министерстве юстиции, Администрации президента.