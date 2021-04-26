«Слуга народа» нашла замену Витренко — собирают подписи за назначение Галущенко

Фракция «Слуга народа» собирает подписи под представлением о назначении вице-президента госпредприятия «Энергоатом» Германа Галущенко на должность министра энергетики.
Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина.
«Мы сейчас собираем подписи для представления от фракции по кандидатуре Галущенко. Процедура достаточно четко предусмотрена Конституцией: сначала должно быть представление от фракции, затем его вносит в Верховную Раду премьер-министр, его рассматривает профильный комитет, и уже после этого представление может вноситься в зал парламента», — рассказала Кравчук.
Напомним, «Слуга народа» на заседании фракции 22 апреля провела встречу с кандидатом на пост министра энергетики Германом Галущенко и планирует собрать внеочередное заседание Рады, чтобы его назначить.
Галущенко сейчас работает вице-президентом «Энергоатома», куда был назначен в мае 2020 года. В свое время он также работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, Министерстве юстиции, Администрации президента.
- 7 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что и. о. министра энергетики Юрий Витренко после возвращения из Катара якобы написал заявление об увольнении. СМИ также писали, что Витренко заменят из-за «разочарования Банковой в нем и потому, что он якобы не смог найти общий язык с главой правительства». Сам он отрицал информацию о своей отставке, а якобы нарекания со стороны ОП называл слухами.
- Рада дважды провалила голосование за назначение Витренко министром энергетики. 21 декабря Кабмин назначил его исполняющим обязанности.
- Витренко заявлял, что не планирует оставаться в Минэнерго в случае провала своего назначения. Еще ранее он заявлял, что в таком случае уйдет из политики в частный бизнес.