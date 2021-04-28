Комитет Рады поддержал назначение вице-президента «Энергоатома» Галущенко министром энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики поддержал назначение вице-президента «Энергоатома» Германа Галущенко министром энергетики. Об этом сообщает Интерфакс.

За это проголосовало большинство членов комитета. В то же время его глава Андрей Герус не сказал, поддержал это решение или нет: «Мое слово ничего не решает, дожили до этой ситуации. Поэтому я поздравляю вас [обращается к Галущенко]. Вы получили поддержку комитета, решение которого — рекомендовать одобрить вашу кандидатуру в зале завтра [29 апреля]».

Напомним, «Слуга народа» на заседании фракции 22 апреля провела встречу с кандидатом на пост министра энергетики Германом Галущенко и планирует собрать внеочередное заседание Рады, чтобы его назначить.

Галущенко сейчас работает вице-президентом «Энергоатома», куда был назначен в мае 2020 года. В свое время он также работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, Министерстве юстиции, Администрации президента.

Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада в пятницу, 29 апреля, может проголосовать за назначение Галущенко на должность министра энергетики.