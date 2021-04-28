Рада в четвер збереться на позачергове засідання — голосуватимуть за нового міністра енергетики

Верховна Рада 29 квітня проведе два позачергових засідання, серед питань — призначення міністром енергетики віцепрезидента держпідприємства «Енергоатом» Германа Галущенка.

Про це повідомили на сайті парламенту.

На першому позачерговому засіданні планують розглянути проєкт постанови Ради про звернення до уряду щодо зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

На другому засіданні розглянуть загалом 19 питань, серед яких і призначення глави Міненерго.

Глава фракції «Голос» Ярослав Железняк додає, що в парламенті також готуються до проведення ще одного позачергового засідання – теж з кадрового питання. Але нардеп не уточнює, про яку саме посаду йдеться.

Зазначимо, віцеспікер Ради Руслан Стефанчук повідомляв про плани замінити в уряді одного міністра, але відмовився назвати його прізвище.

«Радіо Свобода» та Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерела, повідомляли, що питання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, про що писали у ЗМІ, поки не планують розглядати. За словами співрозмовників «Радіо Свобода», питання відставки Степанова наразі є гострим через недоліки в роботі МОЗ щодо боротьби з коронавірусом.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко 28 квітня також підтвердив, що відставка Степанова поки не розглядається.