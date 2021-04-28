Рада в четверг соберется на внеочередное заседание — будут голосовать за нового министра энергетики

Верховная Рада 29 апреля проведет два внеочередных заседания, среди вопросов — назначение министром энергетики вице-президента госпредприятия «Энергоатом» Германа Галущенко.
Об этом сообщили на сайте парламента.
На первом внеочередном заседании планируют рассмотреть проект постановления Рады об обращении к правительству о снижении цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.
На втором заседании рассмотрят всего 19 вопросов, в том числе и назначение главы Минэнерго.
Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк добавляет, что в парламенте готовятся к проведению еще одного внеочередного заседания — тоже по кадровому вопросу. Но нардеп не уточняет, о какой именно должности идет речь.
Отметим, вице-спикер Рады Руслан Стефанчук сообщал о планах заменить в правительстве одного министра, но отказался назвать его фамилию.
«Радио Свобода» и Интерфакс-Украина, ссылаясь на источники, сообщали, что вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, о чем писали в СМИ, пока не планируют рассматривать. По словам собеседников «Радио Свобода», вопрос отставки Степанова сейчас является острым из-за недостатков в работе Минздрава по борьбе с коронавирусом.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко 28 апреля тоже подтвердил, что отставка Степанова пока не рассматривается.
- На прошлой неделе фракция «Слуги народа» провела с кандидатом на пост министра энергетики Германом Галущенко встречу, после которой начали собирать подписи за его назначение.
- Галущенко сейчас работает вице-президентом «Энергоатома», куда был назначен в мае 2020 года. В свое время он также работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, Министерстве юстиции, Администрации президента.
- 7 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что и. о. министра энергетики Юрий Витренко, голосование за назначение которого на пост министра Рада провалила дважды, после возвращения из Катара якобы написал заявление об увольнении. СМИ также писали, что Витренко заменят из-за «разочарования Банковой в нем и потому, что он якобы не смог найти общего языка с главой правительства». Сам он отрицал информацию о своей отставке, а якобы нарекания со стороны ОП называл слухами.