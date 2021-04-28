Рада в четверг соберется на внеочередное заседание — будут голосовать за нового министра энергетики

Верховная Рада 29 апреля проведет два внеочередных заседания, среди вопросов — назначение министром энергетики вице-президента госпредприятия «Энергоатом» Германа Галущенко.

Об этом сообщили на сайте парламента.

На первом внеочередном заседании планируют рассмотреть проект постановления Рады об обращении к правительству о снижении цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.

На втором заседании рассмотрят всего 19 вопросов, в том числе и назначение главы Минэнерго.

Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк добавляет, что в парламенте готовятся к проведению еще одного внеочередного заседания — тоже по кадровому вопросу. Но нардеп не уточняет, о какой именно должности идет речь.

Отметим, вице-спикер Рады Руслан Стефанчук сообщал о планах заменить в правительстве одного министра, но отказался назвать его фамилию.

«Радио Свобода» и Интерфакс-Украина, ссылаясь на источники, сообщали, что вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, о чем писали в СМИ, пока не планируют рассматривать. По словам собеседников «Радио Свобода», вопрос отставки Степанова сейчас является острым из-за недостатков в работе Минздрава по борьбе с коронавирусом.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко 28 апреля тоже подтвердил, что отставка Степанова пока не рассматривается.