Вице-спикер Стефанчук рассказал о планах заменить в правительстве одного министра

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что есть планы заменить в правительстве одного из министров.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра — это будет кандидатура на министра энергетики [Германа Галущенко]. Но обсуждается вопрос о замене одного министра», — рассказал Стефанчук.

На уточняющий вопрос, о ком идет речь, Стефанчук ответил, что не может сказать.

Отметим, 28 апреля на заседании комитета Рады по вопросам энергетики будут рассматривать представление премьер-министра о назначении министром энергетики Германа Галущенко — вице-президента госпредприятия «Энергоатом».