Вице-спикер Стефанчук рассказал о планах заменить в правительстве одного министра

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что есть планы заменить в правительстве одного из министров.
Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».
«Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра — это будет кандидатура на министра энергетики [Германа Галущенко]. Но обсуждается вопрос о замене одного министра», — рассказал Стефанчук.
На уточняющий вопрос, о ком идет речь, Стефанчук ответил, что не может сказать.
Отметим, 28 апреля на заседании комитета Рады по вопросам энергетики будут рассматривать представление премьер-министра о назначении министром энергетики Германа Галущенко — вице-президента госпредприятия «Энергоатом».
- На прошлой неделе фракция «Слуги народа» провела с ним встречу, после которой начали собирать подписи за его назначение и планируют провести внеочередное заседание.
- 7 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что и. о. министра энергетики Юрий Витренко после возвращения из Катара якобы написал заявление об увольнении. СМИ также писали, что Витренко заменят из-за «разочарования Банковой в нем и потому, что он якобы не смог найти общий язык с главой правительства». Сам он отрицал информацию о своей отставке, а якобы нарекания со стороны ОП называл слухами.