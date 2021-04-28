Віцеспікер Стефанчук розповів про плани замінити в уряді одного міністра

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що є плани замінити в уряді одного міністра.
Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді».
«Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра — це буде кандидатура на міністра енергетики [Германа Галущенка]. Але обговорюється питання щодо заміни одного міністра», — розповів Стефанчук.
На уточнювальне запитання, про кого йдеться, Стефанчук відповів, що не може сказати.
Зазначимо, 28 квітня на засіданні комітету Ради з питань енергетики розглядатимуть подання прем’єр-міністра про призначення міністром енергетики Германа Галущенка — віцепрезидента держпідприємства «Енергоатом».
- Минулого тижня фракція «Слуги народу» провела з ним зустріч, після якої почали збирати підписи за його призначення і планують провести позачергове засідання.
- 7 квітня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко після повернення з Катару нібито написав заяву про звільнення. ЗМІ також писали, що Вітренка замінять через «розчарування Банкової у ньому та через те, що він нібито не зміг знайти спільної мови з очільником уряду». Сам він заперечував інформацію про свою відставку, а нібито нарікання з боку ОП називав чутками.