Віцеспікер Стефанчук розповів про плани замінити в уряді одного міністра

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що є плани замінити в уряді одного міністра.

Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді».

«Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра — це буде кандидатура на міністра енергетики [Германа Галущенка]. Але обговорюється питання щодо заміни одного міністра», — розповів Стефанчук.

На уточнювальне запитання, про кого йдеться, Стефанчук відповів, що не може сказати.

Зазначимо, 28 квітня на засіданні комітету Ради з питань енергетики розглядатимуть подання прем’єр-міністра про призначення міністром енергетики Германа Галущенка — віцепрезидента держпідприємства «Енергоатом».