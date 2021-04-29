Рада назначила министром энергетики вице-президента «Энергоатома» Галущенко. Что о нем известно

Верховная Рада во время пленарного заседания 29 апреля проголосовала за назначение министром энергетики вице-президента госпредприятия «Энергоатом» Германа Галущенко.

Соответствующее решение поддержали 305 нардепов.

Проголосовала почти вся фракция «Слуги народа», половина фракции ОПзЖ вместе с Юрием Бойко, почти вся «Батьківщина». Люди из орбиты олигарха Игоря Коломойского не голосовали.

Кто такой Герман Галущенко?

Галущенко родился во Львове 1 мая 1973 года. В 1995 году окончил Львовский государственный университет по специальности «Правоведение», получив диплом юриста с отличием. Также он получил диплом магистра международного менеджмента Украинской академии внешней торговли по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности».

После учебы работал во львовской прокуратуре. А потом какое-то время в МИД. При Леониде Кучме (1997—2005) работал на разных должностях в Администрации президента, в управлении внешней политики. После смены президента — продолжил работу в Секретариате президента Виктора Ющенко до 2010 года.

Во время работы на Банковой, в 2002 году, защитил кандидатскую диссертацию по международным договорам о правовой помощи в гражданских делах. Также в 2004 году получил ранг Чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Работал представителем Украины в комитете Совета Европы по борьбе с коррупцией.

С 2011 по июль 2013 года возглавлял департамент судебной работы в министерстве юстиции при министре Александре Лавриновиче. Но ушел с должности после того, как министерство возглавила Елена Лукаш.

После увольнения из Минюста в 2013—2014 годах Галущенко был исполнительным директором по правовому обеспечению ГП «НАЭК «Энергоатом».

После этого в 2018 году стал сооснователем ряда общественных организаций юридического толка. Его партнерами во многих организациях были адвокаты.

С 2012 года Галущенко преподавал в Институте международных отношений, был доцентом.

До 2018 года был членом политсовета партии «Патриот», но ушел.

В 2019 году был советником тогдашнего министра экономики Тимофея Милованова, тот хотел, чтобы Галущенко стал госсекретарем министерства, но избрать его так и не удалось. Тогда же Милованов писал, что Галущенко помогал юридической команде МИД.

6 мая 2020 года Кабмин назначил Галущенко вице-президентом госкомпании «Энергоатом».

Во время обсуждения кандидатуры Галущенко в парламенте его назвали «человеком Деркача». В ответ Галущенко назвал это «фейком» и попросил привести доказательства. Отметим, сам Деркач за назначение Галущенко не голосовал, поскольку отсутствовал на заседании.