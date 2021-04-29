Рада назначила министром энергетики вице-президента «Энергоатома» Галущенко. Что о нем известно

Верховная Рада во время пленарного заседания 29 апреля проголосовала за назначение министром энергетики вице-президента госпредприятия «Энергоатом» Германа Галущенко.
Соответствующее решение поддержали 305 нардепов.
Проголосовала почти вся фракция «Слуги народа», половина фракции ОПзЖ вместе с Юрием Бойко, почти вся «Батьківщина». Люди из орбиты олигарха Игоря Коломойского не голосовали.
Кто такой Герман Галущенко?
Галущенко родился во Львове 1 мая 1973 года. В 1995 году окончил Львовский государственный университет по специальности «Правоведение», получив диплом юриста с отличием. Также он получил диплом магистра международного менеджмента Украинской академии внешней торговли по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности».
После учебы работал во львовской прокуратуре. А потом какое-то время в МИД. При Леониде Кучме (1997—2005) работал на разных должностях в Администрации президента, в управлении внешней политики. После смены президента — продолжил работу в Секретариате президента Виктора Ющенко до 2010 года.
Во время работы на Банковой, в 2002 году, защитил кандидатскую диссертацию по международным договорам о правовой помощи в гражданских делах. Также в 2004 году получил ранг Чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Работал представителем Украины в комитете Совета Европы по борьбе с коррупцией.
С 2011 по июль 2013 года возглавлял департамент судебной работы в министерстве юстиции при министре Александре Лавриновиче. Но ушел с должности после того, как министерство возглавила Елена Лукаш.
После увольнения из Минюста в 2013—2014 годах Галущенко был исполнительным директором по правовому обеспечению ГП «НАЭК «Энергоатом».
После этого в 2018 году стал сооснователем ряда общественных организаций юридического толка. Его партнерами во многих организациях были адвокаты.
С 2012 года Галущенко преподавал в Институте международных отношений, был доцентом.
До 2018 года был членом политсовета партии «Патриот», но ушел.
В 2019 году был советником тогдашнего министра экономики Тимофея Милованова, тот хотел, чтобы Галущенко стал госсекретарем министерства, но избрать его так и не удалось. Тогда же Милованов писал, что Галущенко помогал юридической команде МИД.
6 мая 2020 года Кабмин назначил Галущенко вице-президентом госкомпании «Энергоатом».
Во время обсуждения кандидатуры Галущенко в парламенте его назвали «человеком Деркача». В ответ Галущенко назвал это «фейком» и попросил привести доказательства. Отметим, сам Деркач за назначение Галущенко не голосовал, поскольку отсутствовал на заседании.
- На прошлой неделе фракция «Слуга народа» провела с кандидатом на должность министра энергетики Германом Галущенко встречу, после которой начали собирать подписи за его назначение.
- Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики также поддержал назначение Галущенко министром энергетики.
- 7 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что и. о. министра энергетики Юрий Витренко, голосование за назначение которого на должность министра Рада провалила дважды, после возвращения из Катара якобы написал заявление об увольнении. СМИ также писали, что Витренко заменят из-за «разочарования Банковой в нем и потому, что он якобы не смог найти общий язык с главой правительства». Сам он отрицал информацию о своей отставке, а якобы нарекания со стороны ОП называл слухами.
- 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза». Новым руководителем компании сроком на год назначен Юрий Витренко.